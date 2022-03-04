В Минобрнауки Ингушетии чествовали победителей и призеров турнира «Юный лучник»

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства региона, мероприятия по стрельбе из лука состоялись в школе № 2 г. Сунжи. В турнире приняли участие 30 учащихся из разных школ республики.

По итогам спортивных состязаний Рамзан Евлоев из школы номер № 6 г. Сунжи занял первое место среди юношей в возрасте до 12 лет. В той же категории второе и третье места заняли Рашид Эстамиров из лицея г. Магаса и Абдула Касиев из школы № 6 г. Сунжи.

Среди юношей в категории до 16 лет места распределились следующим образом: первое место занял Магомед Цечоев из школы № 2 с. п. Плиево, второе — Рашид Хучбаров из лицея г. Магаса, третье место — Саид-Салям Гарданов из школы № 6 г. Сунжи.