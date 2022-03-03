В Минобрнауки Ингушетии состоялось заседание общественного совета по НОКО

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства республики, на мероприятии был утвержден план работы общественного совета и перечень образовательных организаций, в отношении которых планируется проведение НОКО в текущем году. Проверка будет осуществлена в отношении 150 образовательных организаций, из них 109 школ и 41 детсад.

Независимая оценка качества проводится по следующим критериям: открытость и доступность информации об образовательной организации, комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, доступность образовательной деятельности для инвалидов, показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации, условия осуществления образовательной деятельности.