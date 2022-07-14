В Минприроды Ингушетии поступила новая лесохозяйственная техника
В Минприроды Ингушетии поступило два новых лесных трактора в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.
«Специальные трактора для лесохозяйственных работ во многом отличаются от обычных, в частности они имеют высокую проходимость и маневренность, что позволяет преодолевать различные препятствия в лесном массиве в любое время года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данная техника помогает проводить обрезку или рубку ветхих веток, которые не позволяют деревьям расти здоровыми.
Национальный проект «Экология» рассчитан на 2019-2024 годы и включает 11 федеральных проектов. На его реализацию планируется направить 4,041 трлн рублей.