В Минприроды Ингушетии поступила новая лесохозяйственная техника

«Специальные трактора для лесохозяйственных работ во многом отличаются от обычных, в частности они имеют высокую проходимость и маневренность, что позволяет преодолевать различные препятствия в лесном массиве в любое время года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная техника помогает проводить обрезку или рубку ветхих веток, которые не позволяют деревьям расти здоровыми.

Национальный проект «Экология» рассчитан на 2019-2024 годы и включает 11 федеральных проектов. На его реализацию планируется направить 4,041 трлн рублей.