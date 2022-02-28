В минувшем году энергетики почти на 60% увеличили объем выданной мощности в Ингушетии

В сравнении с 2020 годом количество исполненных договоров технологического присоединения в республике возросло на 11%, а присоединенная мощность — на 58%, отмечает пресс-служба компании.

Самый крупный реализованный проект в регионе — выдача 4,9 мегаватт дополнительной мощности одному из самых крупных на Северном Кавказе агропредприятий ООО «Сад — Гигант Ингушетия». По заявке садоводческого комплекса энергетики довели суммарную мощность электроснабжения предприятия до 12,6 МВт.

Специалисты также обеспечили выдачу порядка 2,6 мегаватт мощности крупному инвестиционному проекту общей стоимостью в 3,8 млрд рублей — птицеводческому комплексу «Южный» в Малгобекском районе. Предприятие занимается производством экологически чистой по стандартам «халяль» продукции из мяса индейки.

В числе социально значимых учреждений, которые энергокомпания обеспечила необходимой мощностью в отчетном периоде, — более 20 образовательных организаций. Энергетики выдали 4,3 МВт 11 школам в городах Сунжа, Карабулак и Назрань, сельских поселениях Кантышево, Яндаре, Троицкое, Верхние Ачалуки. Кроме того, статус «в сети» получили детские сады — специалисты обеспечили 9 новых объектов на 1,3 МВт мощности. Образовательные учреждения для маленьких расположены в городах Магас, Назрань и Карабулак, сельском поселении Яндаре, отдаленном населенном пункте Зязиков-Юрт и предгорном — Галашки.

Кроме того, компания «зажгла свет» девяти крестьянско-фермерским хозяйствам и фермам в городах Малгобек, Сунжа, сельских поселениях Плиево, Нестеровкое, Долаково. На счету энергетиков также — освещенные Дом культуры в отдаленном горном поселении Ляжги и участковая больница в сельском поселении Кантышево.

«Наши приоритеты в сфере технологического присоединения неизменны — максимально повысить доступность сетевой инфраструктуры для всех групп потребителей. Труд энергетиков в сфере технологического присоединения способствует расширению налоговой базы, созданию новых рабочих мест, реализации жилищной политики республики, повышению качества и доступности здравоохранения и образования, внося тем самым существенный вклад в социально-экономическое развитие региона. И значит направление всегда будет под нашим строгим контролем», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

«Россети Северный Кавказ» напоминают, что потенциальные заявители могут пройти процедуру технологического присоединения к сетям с помощью портала электросетевых услуг компании «Россети» «Портал-тп. рф». На портале можно заполнить заявку, прикрепить скан-копии документов и отследить статус выполнения заявки, не выходя из дома.