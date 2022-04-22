В минувшем году уполномоченный по правам человека в Ингушетии рассмотрел более 900 обращений

Об этом парламентариев проинформировал уполномоченный по правам человека Ибрагим Цечоев, выступая с отчетом на заседании Народного собрания республики.

Актуальными среди обращений являются жилищные вопросы, в частности лиц, являющихся вынужденными переселенцами, вопросы обеспечения социальных прав, защиты прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, охраны здоровья и медицинской помощи, права на доступное качественное образование, защиты прав граждан в сфере экономики.

По словам Цечоева, достигнута определенная положительная динамика в вопросах финансирования обеспечения жильем детей-сирот, защите трудовых прав работников, реализованы мероприятия, направленные на оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, обеспечение защиты прав осужденных, борьбы с последствиями пандемии коронавируса, отразившихся на экономических правах граждан.

В рамках международного сотрудничества в области защиты прав человека при содействии Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, взаимодействии уполномоченного и посольства России в Египте, правозащитных организаций удалось добиться реабилитации и депортации троих студентов из республики, задержанных правоохранительными органами этого государства. В отношении оставшихся профильными структурами ведется работа.

Напомним, студенты из региона, проходившие обучение в исламском университете в Каире, в 2018 году были задержаны в Египте по подозрению в экстремизме.

По резонансным событиям в Димитровградской тюрьме, Цечоев сообщил, что совместно с уполномоченным по правам человека Ульяновской области, представителем ФСИН была организована встреча с заключенными, в частности пострадавшими осужденными из республики. В данное время готовятся материалы для направления в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Спикер парламента Магомет Тумгоев подчеркнул важность обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По его словам, несмотря на реализуемые меры государственной поддержки детей-сирот, вопрос обеспечения их жильем остается наиболее острым для нашего региона.

«Необходимо усилить контроль в реализации социальных программ относительно данной категории граждан, провести заседание профильного комитета с привлечением всех профильных учреждений для выработки конкретных рекомендаций в разрешении проблем в этой сфере», — цитирует Тумгоева пресс-служба НС Ингушетии.