В МКЖР Ингушетии открылась выставка, посвященная полному георгиевскому кавалеру Бексултану Бекмурзиеву

Как сообщила пресс-служба учреждения, мероприятие провела экскурсовод мемориального комплекса Фатима Тимурзиева.

Посетители музея узнали, что Бексултан Исиевич Бекмурзиев — участник Русско-японской, Первой мировой и Великой Отечественной войн, всадник Ингушского конного полка «Дикой дивизии», полный георгиевский кавалер. С учетом награды за Русско-японскую войну он стал кавалером пяти георгиевских крестов, что не соответствовало статусу медали. Поэтому в 1916 году повторное награждение Георгиевским крестом II степени было отменено, а Бекмурзиеву было присвоено звание прапорщика.

На выставке представлены фотографии и другие документальные материалы, раскрывающие биографию и боевой путь Бекмурзиева.