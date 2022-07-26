Мемориал

В МКЖР Ингушетии открылась выставка, посвященная полному георгиевскому кавалеру Бексултану Бекмурзиеву

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоялась презентация видеовыставки из цикла «Горные орлы», посвященной жизни и боевым достижениям Бекмурзиева Бексултана Исиевича.

Как сообщила пресс-служба учреждения, мероприятие провела экскурсовод мемориального комплекса Фатима Тимурзиева.

Посетители музея узнали, что Бексултан Исиевич Бекмурзиев — участник Русско-японской, Первой мировой и Великой Отечественной войн, всадник Ингушского конного полка «Дикой дивизии», полный георгиевский кавалер. С учетом награды за Русско-японскую войну он стал кавалером пяти георгиевских крестов, что не соответствовало статусу медали. Поэтому в 1916 году повторное награждение Георгиевским крестом II степени было отменено, а Бекмурзиеву было присвоено звание прапорщика.

На выставке представлены фотографии и другие документальные материалы, раскрывающие биографию и боевой путь Бекмурзиева.

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