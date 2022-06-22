В МКЖР Ингушетии открылась выставка, посвященная правоохранителям, погибшим в июне 2004 года

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоялась презентация видеовыставки «Вспомним их поименно», посвященной сотрудникам МВД, погибшим в ночь с 21 на 22 июня 2004 года, сообщила пресс-служба учреждения.

Экскурсовод Ламара Оздоева рассказала посетителям о тех, кто, пожертвовав жизнью, до конца выполнил свой гражданский, служебный и воинский долг. В результате нападения боевиков, по официальным данным, было убито 98 человек, большинство из них (67 человек) сотрудники МВД республики.

На выставке представлены биографии погибших сотрудников милиции, фотографии и обширный материал периодической печати.

Выставка продлится до 30 июня 2022 г. Также в эти дни будут проводится обзорные экскурсии к представленному материалу.

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