В МКЖР Ингушетии открылась выставка, посвященная правоохранителям, погибшим в июне 2004 года

Экскурсовод Ламара Оздоева рассказала посетителям о тех, кто, пожертвовав жизнью, до конца выполнил свой гражданский, служебный и воинский долг. В результате нападения боевиков, по официальным данным, было убито 98 человек, большинство из них (67 человек) сотрудники МВД республики.

На выставке представлены биографии погибших сотрудников милиции, фотографии и обширный материал периодической печати.

Выставка продлится до 30 июня 2022 г. Также в эти дни будут проводится обзорные экскурсии к представленному материалу.