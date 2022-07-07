Выставка

В МКЖР Ингушетии открылась выставка, приуроченная к 115-летию писателя Варлама Шаламова

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоялась презентация видеовыставки «Колымские рассказы», приуроченная к 115-летию советского писателя Варлама Шаламова, сообщила пресс-служба учреждения.

Экскурсовод Зара Аушева рассказала посетителям о литературном творчестве и трагической судьбе писателя.
Варлам Тихонович Шаламов — русский и советский прозаик, поэт, наиболее известный как автор цикла рассказов и очерков «Колымские рассказы», повествующего о жизни заключенных советских исправительно-трудовых лагерей в 1930-1950 годы.

Родился Шаламов в Вологде в семье священника. Окончив школу и поступив в Московский университет, он активно пишет поэтические произведения, работает в литературных кружках. За участие в митинге против Сталина был осужден на три года, после освобождения ещё несколько раз подвергался лишению свободы. В общей сложности писатель провёл в заключении семнадцать лет, о чём он и создаёт свой сборник «Колымские рассказы», который является автобиографичным эпизодом пережитого автором за колючей проволокой.

В экспозиции представлены рукописи Шаламова, много интересных документов, а также фотографии, повествующие о жизни писателя и его литературной деятельности.

Выставка продлится до 15 июля.

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