В МКЖР Ингушетии презентовали выставку к 110-летию Героя России Ахмеда Мальсагова

Экскурсовод Фатима Тимурзиева рассказала посетителям о жизни и боевом пути советского летчика-бомбардировщика, командир звена 5-го ближнебомбардировочного полка 21-й смешанной авиационной дивизии ВВС Южного фронта, майора Ахмеда Мальсагова.

На выставке вниманию посетителей представлены фотографии, документы и другой материал, раскрывающий биографию и профессиональную деятельность летчика.