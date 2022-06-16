В МКЖР Ингушетии презентовали выставку к 110-летию Героя России Ахмеда Мальсагова
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла презентация видеовыставки, посвящённой 110-летию Героя России Мальсагова Ахмеда Татархановича, сообщила пресс-служба учреждения.
Экскурсовод Фатима Тимурзиева рассказала посетителям о жизни и боевом пути советского летчика-бомбардировщика, командир звена 5-го ближнебомбардировочного полка 21-й смешанной авиационной дивизии ВВС Южного фронта, майора Ахмеда Мальсагова.
На выставке вниманию посетителей представлены фотографии, документы и другой материал, раскрывающий биографию и профессиональную деятельность летчика.