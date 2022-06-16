Выставка

В МКЖР Ингушетии презентовали выставку к 110-летию Героя России Ахмеда Мальсагова

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла презентация видеовыставки, посвящённой 110-летию Героя России Мальсагова Ахмеда Татархановича, сообщила пресс-служба учреждения.

Экскурсовод Фатима Тимурзиева рассказала посетителям о жизни и боевом пути советского летчика-бомбардировщика, командир звена 5-го ближнебомбардировочного полка 21-й смешанной авиационной дивизии ВВС Южного фронта, майора Ахмеда Мальсагова.

На выставке вниманию посетителей представлены фотографии, документы и другой материал, раскрывающий биографию и профессиональную деятельность летчика.

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