В МКЖР Ингушетии продолжается проект «Культура для школьников»
Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии продолжают работу в рамках проекта «Культура для школьников», целью которого является повышение культурного уровня подрастающего поколения.
Как сообщила пресс-служба учреждения, проект состоит из нескольких блоков, одним из которых является «Культпоход» — организованные выезды школьников в учреждения культуры на спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, экскурсии, фестивали, радиоспектакли и др.
Так, музей мемориального комплекса посетили учащиеся 4-го класса начальной школы № 17 г. Назрани. Главный хранитель Любовь Тариева познакомила ребят с такими понятиями, как «музей», «экспонат», «коллекция», рассказала о правилах поведения в музее, способах освоения музейного пространства и др.
Учащиеся были активны, участвовали в обсуждении, задавали вопросы. В заключение мероприятия детям были подарены книги «Золотые столбы» Саида Чахкиева.