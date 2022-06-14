В МКЖР Ингушетии проходит акция «В музей всей семьей»

«В этот раз у нас в гостях побывала семья Дзейтовых. Дети с большим интересом рассматривали экспонаты и открыли для себя много нового и интересного», — рассказал собеседник газеты «Ингушетия».

По его словам, семейный отдых — немаловажный способ укрепления семьи, а такое полезное мероприятие, как посещение музеев с детьми, к тому же поможет семье расширить кругозор, научит понимать и ценить историю своего народа.

Акция продлится до 18:00.

Напомним, акция «В музей всей семьей» в МКЖР проходит во второй вторник каждого месяца. Акция получила большую популярность у детей и их родителей.