В МКЖР Ингушетии проходит выставка к 110-летию участника ВОВ Тугана Мальсагова
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии открылась видеовыставка «Гражданин и патриот», посвященная 110-летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны Тугана Мальсагова, рассказали в пресс-службе учреждения.
Туган Хаджимохович Мальсагов — краевед, общественно-политический деятель, основатель Ингушского государственного музея краеведения, воевал в пехотном полку стрелковых войск, был ранен, контужен, после демобилизации собирал материалы о земляках — участниках Великой Отечественной войны. Ветеран труда, заслуженный работник культуры ЧИАССР. В 2002 году посмертно награжден ингушским орденом «За заслуги».
Вниманию посетителей выставки представлены фотографии, документы и другой материал, раскрывающий биографию и профессиональную деятельность Тугана Мальсагова.
Выставка, которую могут посетить также обладатели «Пушкинской карты», продлится до 20 мая.