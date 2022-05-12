В МКЖР Ингушетии проходит выставка к 110-летию участника ВОВ Тугана Мальсагова

Туган Хаджимохович Мальсагов — краевед, общественно-политический деятель, основатель Ингушского государственного музея краеведения, воевал в пехотном полку стрелковых войск, был ранен, контужен, после демобилизации собирал материалы о земляках — участниках Великой Отечественной войны. Ветеран труда, заслуженный работник культуры ЧИАССР. В 2002 году посмертно награжден ингушским орденом «За заслуги».

Вниманию посетителей выставки представлены фотографии, документы и другой материал, раскрывающий биографию и профессиональную деятельность Тугана Мальсагова.

Выставка, которую могут посетить также обладатели «Пушкинской карты», продлится до 20 мая.