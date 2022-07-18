В МКЖР Ингушетии проходит выставка к 70-летию Героя Труда России Марем Богатыревой
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоялась презентация фотодокументальной выставки, посвященной 70-летию Героя Труда РФ Марем Богатыревой, сообщила пресс-служба учреждения.
Экскурсовод Ламара Оздоева рассказала о жизни и трудовой деятельности заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации, матери шестерых детей Марем Богатыревой, которая не менее 45 лет проработала дояркой на ферме государственного унитарного предприятия «Насыр-Кортское» в Назрани.
На выставке вниманию посетителей представлены фотографии из семейного архива, а также документы, раскрывающие биографию и трудовую деятельность Марем Камбулатовны Богатыревой.