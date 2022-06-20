В МКЖР Ингушетии проходит выставки из цикла «Горные орлы» о поручике Эльмурзе Гулиеве
В выставочном зале музея Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии прошла презентация выставки из цикла «Горные орлы», сообщила пресс-служба учреждения.
Экскурсовод Зара Аушева рассказала посетителям о жизни и боевом пути поручика Российской императорской армии Эльмурзы Гулиева.
Гулиев Эльмурза Дударович — участник Первой мировой войны, участник гражданской войны на Северном Кавказе. Поручик Ингушского конного полка, Кавказской туземной конной дивизии. За храбрость и мужество, проявленные в боях, Высочайшим приказом был награжден Георгиевским оружием. Награжден различными орденами.
В экспозиции вниманию посетителей представлены фотографии, документы и другой материал, раскрывающий биографию и профессиональную деятельность Гулиева Эльмурзы.