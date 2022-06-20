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В МКЖР Ингушетии проходит выставки из цикла «Горные орлы» о поручике Эльмурзе Гулиеве

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В выставочном зале музея Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии прошла презентация выставки из цикла «Горные орлы», сообщила пресс-служба учреждения.

Экскурсовод Зара Аушева рассказала посетителям о жизни и боевом пути поручика Российской императорской армии Эльмурзы Гулиева.

Гулиев Эльмурза Дударович — участник Первой мировой войны, участник гражданской войны на Северном Кавказе. Поручик Ингушского конного полка, Кавказской туземной конной дивизии. За храбрость и мужество, проявленные в боях, Высочайшим приказом был награжден Георгиевским оружием. Награжден различными орденами.

В экспозиции вниманию посетителей представлены фотографии, документы и другой материал, раскрывающий биографию и профессиональную деятельность Гулиева Эльмурзы.

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