В МКЖР Ингушетии проходит выставки из цикла «Горные орлы» о поручике Эльмурзе Гулиеве

Экскурсовод Зара Аушева рассказала посетителям о жизни и боевом пути поручика Российской императорской армии Эльмурзы Гулиева.

Гулиев Эльмурза Дударович — участник Первой мировой войны, участник гражданской войны на Северном Кавказе. Поручик Ингушского конного полка, Кавказской туземной конной дивизии. За храбрость и мужество, проявленные в боях, Высочайшим приказом был награжден Георгиевским оружием. Награжден различными орденами.

В экспозиции вниманию посетителей представлены фотографии, документы и другой материал, раскрывающий биографию и профессиональную деятельность Гулиева Эльмурзы.