В МКЖР Ингушетии состоялась презентация выставки «Символы великой России»

Экскурсовод Ламара Оздоева рассказала посетителям про историю государственных символов России — государственного флага, герба и гимна. Эти установленные федеральными конституционными законами особые отличительные знаки страны олицетворяют ее национальный суверенитет и самобытность, несут определенный идеологический смысл.

В экспозиции представлены нормативно-правовые и информационные документы по государственным символам России.

Выставка продлится до 21 июня текущего года.