В МКЖР Ингушетии состоялась презентация выставки «Символы великой России»
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоялась презентация фотодокументальной выставки «Символы великой России», сообщила пресс-служба учреждения.
Экскурсовод Ламара Оздоева рассказала посетителям про историю государственных символов России — государственного флага, герба и гимна. Эти установленные федеральными конституционными законами особые отличительные знаки страны олицетворяют ее национальный суверенитет и самобытность, несут определенный идеологический смысл.
В экспозиции представлены нормативно-правовые и информационные документы по государственным символам России.
Выставка продлится до 21 июня текущего года.