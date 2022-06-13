Выставка

В МКЖР Ингушетии состоялась презентация выставки «Символы великой России»

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоялась презентация фотодокументальной выставки «Символы великой России», сообщила пресс-служба учреждения.

Экскурсовод Ламара Оздоева рассказала посетителям про историю государственных символов России — государственного флага, герба и гимна. Эти установленные федеральными конституционными законами особые отличительные знаки страны олицетворяют ее национальный суверенитет и самобытность, несут определенный идеологический смысл.

В экспозиции представлены нормативно-правовые и информационные документы по государственным символам России.

Выставка продлится до 21 июня текущего года.

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