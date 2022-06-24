В МКЖР Ингушетии состоялся показ фильмов к Международному дню борьбы с наркоманией

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоялся показ полнометражных фильмов «Судьбы» и «Ахка бода никъ», приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Фильмы рассказывают о разрушении наркотиками человеческого организма и нарушении психики человека. После просмотра зрители обсудили фильм «Судьбы» вместе с его режиссером Любовью Газиковой и актером Юсуфом Костоевым, которые ответили на все вопросы молодежи.

«В нашей жизни имеется множество различных проблем, которые могут очень больно ударить по человеку, но одной из наиболее опасных, бесспорно, является проблема наркомании. Эта беда современного общества губительно сказывается как на судьбах отдельных людей, так и на жизни целых семей», — отметила режиссер.

Напомним, Международный день борьбы с наркоманией отмечается 26 июня. Этот день провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году по рекомендации «Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом» в целях выражения решимости усиливать международное сотрудничество по созданию свободного от наркомании общества и пресечения наркоторговли.

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