В МКЖР прошла интеллектуальная игра, приуроченная к очередной годовщине вхождения Ингушетии в состав России

Участниками игры стали две студенческие команды «Дикая дивизия» и «Сириус», представляющие Ингушский медицинский колледж имени А. И. Тутаевой и Назрановский политехнический колледж.

Игра проходила в формате брейн-ринга и состояла из трех туров. В первом туре участникам интеллектуального состязания предстояло ответить на вопросы, возрастающие по степени сложности, связанные с историей Ингушетии. Во втором туре вопросы были посложнее и были они в основном про территорию Ингушетии, включая горную часть. В третьем туре участники разгадывали кроссворд, в котором были вопросы, связанные с историей, географией, культурой родного края, ингушским фольклором.

Все участники показали хорошие знания по представленным темам, но по итогам трёх туров с отрывом в 7 баллов победу одержала команда «Дикая дивизия», за что была награждена памятными сувенирами.

«Приятно осознавать, что молодежь обладает хорошими знаниями по истории родного края и его культуре и с интересом относится к подобным мероприятиям», — отметили организаторы игры.