Выставка

В Москве на ВДНХ с 7 по 21 августа пройдут Дни Ингушетии

0

Дни Республики Ингушетия пройдут в Москве с 7 по 21 августа на территории Выставки достижений народного хозяйства. В региональном министерстве культуры обсудили вопросы организации предстоящего мероприятия, сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках культурной программы планируется проведение на ВДНХ выставки живописи и декоративно-прикладного искусства «Ингушетия: из древности до наших дней», показ коллекции национальных костюмов, выступление Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия». Кроме того, в мероприятии будут задействованы артисты ведущих творческих коллективов республики и государственный молодежный театр.

«Такого рода культурные мероприятия способствуют популяризации нашей национальной культуры, а также способствуют укреплению межнационального диалога. У республики есть что показать и рассказать, ведь наш родной край славится древнейшими памятниками и богатыми духовными традициями. Мы должны больше рассказывать о нашем достоянии, а искусство — это самый действенный способ продемонстрировать нашу историю и достижения современности, донести наше культурное наследие до жителей других регионов», — сказала министр Залина Льянова и добавила, что необходимо провести культурную часть мероприятия на очень высоком организационном уровне.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский ТЮЗ представит свой новый проект «Сказка старого Коркута»
Ингушских мастериц приглашают к участию в фестивале народно-художественных промыслов
В Ингушетии отцу выплатили пособие на ребенка после вмешательства прокуратуры
Калиматов поздравил жителей республики с 98-летием ингушской государственности
В зале государственного ансамбля республики проходит выставка «Горная Ингушетия сквозь века»
В Сунже Ингушетии полицейские обсудили с представителями общественности молодежные проблемы
Главврач Карабулакской городской больницы Ингушетии стала победителем всероссийского конкурса
Администрация Джейрахского района Ингушетии выразила благодарность меценату Гуцериеву
К Ид аль-Адха в Малгобеке пройдут спортивные и религиозные мероприятия с бесплатными угощениями
С начала года газовики Ингушетии выявили более 290 случаев несанкционированного отбора газа
Сотрудники транспортной полиции Ингушетии вернули украденные секции оградительного забора

Главное

Яндекс.Метрика

 