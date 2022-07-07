В Москве на ВДНХ с 7 по 21 августа пройдут Дни Ингушетии

В рамках культурной программы планируется проведение на ВДНХ выставки живописи и декоративно-прикладного искусства «Ингушетия: из древности до наших дней», показ коллекции национальных костюмов, выступление Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия». Кроме того, в мероприятии будут задействованы артисты ведущих творческих коллективов республики и государственный молодежный театр.

«Такого рода культурные мероприятия способствуют популяризации нашей национальной культуры, а также способствуют укреплению межнационального диалога. У республики есть что показать и рассказать, ведь наш родной край славится древнейшими памятниками и богатыми духовными традициями. Мы должны больше рассказывать о нашем достоянии, а искусство — это самый действенный способ продемонстрировать нашу историю и достижения современности, донести наше культурное наследие до жителей других регионов», — сказала министр Залина Льянова и добавила, что необходимо провести культурную часть мероприятия на очень высоком организационном уровне.