В Москве подвели итоги работы полпредов Ингушетии в регионах России

Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве, в нынешнем году активно велась работа с участниками СВО, проходящими лечение после ранений. Так, полпред республики в СЗФО Муслим Аушев рассказал о том, что им организовано ежеквартальное посещение военнослужащих из Ингушетии.

Вторым, не менее важным, стал вопрос сотрудничества с вузами и коммуникации со студентами из Ингушетии, приехавшими учиться в другие регионы. Отмечается, что с учащимися регулярно проводятся встречи, посвященные решению их проблем, этическим вопросам, профилактике наркомании и экстремизма, а также другим важным темам.

Полпред Ингушетии в УФО Куреш Аушев рассказал об активной работе с руководством вузов Урала. Уже 37 институтов округа готовы оказать содействие в поступлении студентов из Ингушетии, а с двумя вузами заключено официальное соглашение.

Кроме того, представители республики организуют медицинскую помощь и помогают в трудоустройстве. Так, полпред в Кировской области Амир Ведзижев поделился опытом взаимодействия с врачами для помощи землякам.

Традиционно в памятные, траурные и исторические даты полпреды организовывают встречи и мероприятия. Но на этом работа по линии сохранения истории Ингушетии не заканчивается. Так, полпред Ингушетии в Липецкой области Бей-Али Бекботов информировал о ходе строительства сквера имени С. Осканова и о вопросах, которые в связи с этим необходимо решить.

Постпред Ингушетии при Президенте России Микаил Илезов призвал коллег в 2024 году продолжить активную работу по всем направлениям, делая акцент на помощи землякам в разных вопросах, работе со студентами и поддержке участников СВО.

По итогам встречи Микаил Бангирович внес предложение проработать вопрос выездных совещаний в разных регионах России, с целью углубления в проблемы и вопросы ингушей, проживающих на их территории. Предложение было поддержано и внесено в план на 2024 год.