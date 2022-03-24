Реставрация

В муниципалитетах Ингушетии отреставрируют памятники и обелиски участникам Великой Отечественной войны к годовщине Победы

1

Республиканские власти готовятся к празднованию 77-летия Великой Победы, к этой дате откроют отреставрированные памятники героически погибшим в годы ВОВ солдатам, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Основные торжества решено провести в центре столицы республики Магасе. 9 мая жители смогут посмотреть грандиозный концерт «Весна Победы». Он пройдет у подножия главной достопримечательности равнинной части региона стометровой смотровой башни Согласия, которая является символом национального единения», — сказал представитель кабинета министров.

По его словам, люди разных возрастов 7 мая поучаствуют в флешмобах, посетят тематические выставки, посвященные героям войны, уроженцам Ингушетии, защищавшим страну от фашизма.
27 апреля в регионе стартуют акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк онлайн». По замыслу организаторов, они продлятся до 9 мая.

Важная часть программы празднования знаменательной даты — открытие обновленных обелисков и памятников в крупных городах и районах республики. К их реконструкции приступят с потеплением. Все муниципалитеты будут празднично оформлены, появятся баннеры с портретами земляков — Героев Советского Союза.

Из 97 тыс. уроженцев Ингушетии в Великой Отечественной войне приняли участие 21,7 тыс. человек. Более трех тысяч ушли на фронт добровольцами. Практически каждый второй трудоспособный житель края принял участие в войне. Имена свыше 6,5 тыс. славных сыновей и дочерей Ингушетии — защитников Отечества, погибших на полях сражений в 1941-1945 гг., в 2016 году были увековечены на мемориальных плитах в Назрани.

Комментарии 1

Алисхан 24 марта, 2022 - 16:01
Требую всем усатым и бородатым по памятнику,те участники ВОВ,у которого борода была и усы они принципиальные борцы с фашизмом и за Родину! А.....

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В сельском поселении Сагопши Ингушетии прошел республиканский семинар-практикум «Мы против террора!»
В учреждениях культуры Ингушетии реализуется культурно-образовательный проект «Культура для школьников»
В условиях санкций швейная фабрика в Назрановском районе Ингушетии наращивает производство
Юная ингушская вокалистка стала лауреатом международного конкурса «Краски талантов»
Поисковый отряд «Малгобек» принял участие в межрегиональном проекте «Горячее небо Кавказа»
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии примет граждан в рамках Дня оказания бесплатной правовой помощи
В Ингушетии заключены 22 соглашения с торговыми сетями о сдерживании роста цен
Опасные участки федеральной автодороги в Ингушетии готовят к весеннему половодью
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка уникальных предметов раннебронзовой эпохи
Тренер республиканской команды по тяжелой атлетике поблагодарил главу Миннаца Ингушетии за поддержку
В музее ИЗО Ингушетии состоялось открытие выставки «Любовь и Тархан Мальсаговы — семья театральных художников»

Главное

Яндекс.Метрика

 