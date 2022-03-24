В муниципалитетах Ингушетии отреставрируют памятники и обелиски участникам Великой Отечественной войны к годовщине Победы

«Основные торжества решено провести в центре столицы республики Магасе. 9 мая жители смогут посмотреть грандиозный концерт «Весна Победы». Он пройдет у подножия главной достопримечательности равнинной части региона стометровой смотровой башни Согласия, которая является символом национального единения», — сказал представитель кабинета министров.

По его словам, люди разных возрастов 7 мая поучаствуют в флешмобах, посетят тематические выставки, посвященные героям войны, уроженцам Ингушетии, защищавшим страну от фашизма.

27 апреля в регионе стартуют акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк онлайн». По замыслу организаторов, они продлятся до 9 мая.

Важная часть программы празднования знаменательной даты — открытие обновленных обелисков и памятников в крупных городах и районах республики. К их реконструкции приступят с потеплением. Все муниципалитеты будут празднично оформлены, появятся баннеры с портретами земляков — Героев Советского Союза.

Из 97 тыс. уроженцев Ингушетии в Великой Отечественной войне приняли участие 21,7 тыс. человек. Более трех тысяч ушли на фронт добровольцами. Практически каждый второй трудоспособный житель края принял участие в войне. Имена свыше 6,5 тыс. славных сыновей и дочерей Ингушетии — защитников Отечества, погибших на полях сражений в 1941-1945 гг., в 2016 году были увековечены на мемориальных плитах в Назрани.