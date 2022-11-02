В Музее боевой и трудовой славы Малгобека Ингушетии завершается модернизация в рамках нацпроекта «Культура»

В настоящее время уже приобретены специализированные витрины для экспонирования с соблюдением специальных климатических условий с целью сохранности и безопасности музейных экспонатов.

Как отметила Льянова, музеи являются неотъемлемой частью социально-духовного пространства и инфраструктуры в системе учреждений культуры.

«Современность диктует новые возможности музейной деятельности. Стремление нового поколения к инновациям стимулирует музеи к обновлению экспозиций и выставок, внедрению современных технологий, внесение инноваций в традиционные приемы и формы деятельности», — сказала она.

По словам министра, Музей-мемориал боевой и трудовой славы Малгобека является центром патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Этот уникальный музей заслужит право занять достойное место на карте экскурсионных культурно-туристических маршрутов Ингушетии. В следующем году музей-мемориал планируется включить в мероприятие национального проекта «Культура» для проведения капитального ремонта», — отметила Залина Льянова.

Напомним, Музей боевой и трудовой славы города Малгобека был основан в 1978 году. В 1984 году были перезахоронены останки воинов, защищавших город в годы войны, и на этом месте построен мемориал «Слава». Музей был перенесен на это место, и уже 9 мая 1984 года был открыт новый единый комплекс — музей-мемориал.