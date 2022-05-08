Память

В музее ИЗО Ингушетии открылась выставка «О той войне...»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии к 77-й годовщине Великой Победы представлена выставка живописных и графических работ ингушских художников «О той войне...», сообщила пресс-служба учреждения.

В экспозицию вошли работы Башира Даурбекова «Защитники Малгобека» и «Засада у мельницы», Айшат Даурбековой «Он не вернулся из боя», Индиры Ильясовой «Город-герой Малгобек», Азы Ильясовой «Защитник Малгобека. В. Этуш», Хож-Ахмеда Имагожева «Малгобекский противотанковый ров», Залимхана Эсмурзиева «На подступах к Малгобеку» и «Гайтукиев А. Д. Ветеран ВОВ» и другие.

«Ежегодно ко Дню Победы наш музей организует для гостей тематические выставки, которые в своих полотнах передают подвиги советских солдат, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии», — рассказал сотрудник музея.

Выставка «О той войне...» продлится до 16 мая текущего года.

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