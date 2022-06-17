Выставка

В музее ИЗО Ингушетии представили коллекцию картин мецената Владимира Некрасова

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии открылась выставка «Вне времени, эпох и расстояний...», на которой представлена коллекция живописи и графики советского и постсоветского периодов, переданная в дар музею Владимиром Некрасовым, сообщила пресс-служба учреждения.

Грандиозная по своей значимости выставка привела в залы музея почитателей искусства самых разных интересов, возрастов и профессий. В мероприятии приняли участие премьер-министр республики Владимир Сластенин, руководитель администрации Главы и правительства региона Джамбулат Оздоев.

Один из крупнейших российских коллекционеров предметов искусства, меценат и даритель Владимир Ильич Некрасов, обладающий обширной коллекцией живописи, передал в дар музею 79 произведений искусства известных советских и российских живописцев, графиков, сценографов, офортистов, карикатуристов, представителей советского импрессионизма и педагогов. Среди них работы Ильи Глазунова, Михаила Кончаловского, Федора Захарова и др.

После экскурсии в сопровождении директора музея Любови Тумгоевой и куратора выставки заместителя директора Аси Евлоевой, с приветственным словом выступил председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин.

«Эта выставка особенна и отличается тем, что у нас появилась возможность увидеть уникальные произведения художников советского и постсоветского периодов. Через эти картины мы смотрим на наше прошлое и с теплотой вспоминаем те времена. Коллективу музея желаю успехов в своем нелегком просветительском труде, а выставке — как можно больше посетителей!» — отметил он.

Руководитель администрации Главы и правительства республики Джамбулат Оздоев от Махмуд-Али Калиматова выразил благодарность Владимиру Некрасову за его бесценный подарок ингушскому народу. К сожалению, сам меценат в силу определённых обстоятельств не смог присутствовать на мероприятии, но директор музея пообещала передать ему все сказанные в его адрес теплые слова и пожелания.

Замминистра культуры Ильяс Евлоев подчеркнул, что благодаря грамотной и слаженной работе всего коллектива музей давно стал духовным и культурным центром республики, и эта выставка — яркий пример того, какие высокие культурные ценности пропагандируются в его стенах.

Все желающие познакомиться с творчеством советских и постсоветских художников могут это сделать до 7 сентября текущего года. Выставка также доступна обладателям «Пушкинской карты».

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