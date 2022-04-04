В музее ИЗО Ингушетии проходит персональная выставка Марины Хачубаровой «Я люблю этот мир многогранный»

На выставке «Я люблю этот мир многогранный» представлено более 60 разножанровых живописных картин. Две работы, которые Марина Хачубарова ранее преподнесла в дар музею, «1992» и «ГIоазот кашмаш», также можно увидеть в экспозиции выставки. Любители изобразительного искусства впервые знакомятся с интересным и разносторонним творчеством молодой талантливой ингушской художницы, которая пробует себя в разных художественных жанрах: пейзажах, натюрмортах, портретах, сюжетно-тематических картинах.

Поддержать художницу в день открытия ее персональной выставки, помимо родственников и близких друзей, пришли студенты, коллеги, художники, работники научных и культурных учреждений, а также сотрудники регионального министерства культуры. Начальник отдела историко-культурного и художественного наследия Минкультуры Тома Куштова, поздравив Марину Хачубарову с открытием выставки, вручила ей приветственный адрес от министра Залины Льяновой.

Также на мероприятии выступил председатель Союза художников Ингушетии Муса Мартазанов, который отметил, что «сегодня мы открываем для себя новое имя в изобразительном искусстве, имя человека, который пишет колоритные работы, наполненные любовью к свободе и жизни». Он поблагодарил руководство музея за поддержку начинающих художников и пожелал Марине Хачубаровой неиссякаемой энергии и ярких вдохновений.

В заключение куратор выставки, главный научный сотрудник музея Тамуся Акталиева вручила Марине Хачубаровой диплом за проведение выставки «Я люблю этот мир многогранный».

«Марина, со свойственной творческой натуре эмоциональностью, изливает на холсте вихрь собственных чувств и видение мира во всех его прекрасных и светлых красках. Светлых, потому что ее сердце переполняет любовь к окружающему миру во всех его проявлениях. Для своих работ она выбирает прекрасные мотивы — неприступные горы, гордые боевые и жилые ингушские башни, тихие и спокойные, а порой бурные воды, деревья с красивой и пышной кроной — все то, что наполнено для каждого ингуша глубоким смыслом и обостряет чувства, переполняя душу теплом и надеждой. В ее работах отражена красота окружающего мира и стремление показать ее зрителю. За каждым произведением художницы стоит необычная история его создания и заложена частичка души автора», — рассказала Тамуся Акталиева.

Посетить выставку «Я люблю этот мир многогранный» в музее изобразительных искусств можно до 25 апреля текущего года.