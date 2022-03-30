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В музее ИЗО Ингушетии проходит выставка «Ингушский орнамент и ковроделие в жизни Райшат Ахильговой»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялось торжественное открытие выставки «Ингушский орнамент и ковроделие в жизни Райшат Ахильговой», сообщила пресс-служба учреждения.

Член Союза художников Ингушетии, заслуженный деятель искусств республики Райшат Ахильгова более десяти лет увлечённо работает над возрождением войлочного ковроделия, изготовлением национальных ковров с орнаментами. Ее первая персональная выставка «Связь времён» состоялась в музее изобразительных искусств Ингушетии в 2015 году. В том же году в Тбилиси прошла ещё одна персональная выставка «Традиционный ингушский ковер истинг: возрождение из небытия», которая вызвала восторженные оценки у творческой и научной интеллигенции Грузии.

На выставке «Ингушский орнамент и ковроделие в жизни Райшат Ахильговой» представлены более 20 войлочных истингов, выполненных в разные годы творческой деятельности, а также архивные фотографии с изображениями ингушских ковров.

Открытие выставки собрало в музее людей, понимающих важность возрождения войлочного ковроделия ингушей. Почетным гостем мероприятия стал председатель регионального правительства Владимир Сластенин. После обзорной экскурсии в сопровождении куратора выставки, заместителя директора музея Аси Евлоевой и самой мастерицы Сластенин обратился с приветственным словом к собравшимся и лично Райшат Ахильговой: «Я по поручению Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова пришел выразить вам слова благодарности за ваш кропотливый труд, за вашу работу по возрождению и сохранению национального искусства и национальных ценностей. Спасибо вам большое».

Далее выступила министр культуры Залина Льянова, которая отметила, что ковроделие с нанесением национальных орнаментов — один из древнейших видов творчества ингушей.

«Наша национальная история нерушимо связана с искусством ковроделия «истинг», которое незримой нитью вшито в национальную культурную ткань нашего народа. Мне весьма отрадно, что вы решили представить новую выставку и поделиться с каждым желающим своим творчеством, которое, я уверена, будет востребовано», — сказала министр.

Доктор исторических наук, этнограф, художник, исследователь орнаментального искусства и творчества Райшат Ахильговой Зейнеп Дзарахова отметила, что мастерица провела титаническую работу, возрождая утраченные традиции этого сложного ремесла, и «мы можем гордиться, что у нас в народе есть такой замечательный мастер».

Также на мероприятии выступили директор Дома культуры с. п. Инарки Ваха Катиев, народный художник Ингушетии Муса Мартазанов, мастер декоративно-прикладного искусства Лида Хамхоева и другие гости.

В заключение мероприятия Райшат Ахильгова поблагодарила всех за теплые слова в свой адрес, а также руководителя музея Любовь Тумгоеву за организацию выставки.

«Это уже вторая моя выставка в стенах этого гостеприимного учреждения. Также благодарна руководству Дома культуры сельского поселения Инарки за то, что я смогла не только преподавать в кружке по изготовлению истингов, но и за поддержку в плане дальнейшего продвижения этого ремесла», — отметила мастерица.

Поздравив с открытием выставки, заместитель директора музея Ася Евлоева вручила Райшат Ахильговой диплом за проведение выставки.

Подводя итоги 10-летней творческой деятельности Райшат Ахильговой, к её персональной выставке музей издал красочный каталог, на страницах которого можно увидеть ковры, выполненные ею в разные годы, а также узнать о творческом пути мастера из статьи Зейнап Дзараховой.

«Каждый истинг Райшат Ахильговой однозначно вызывает восхищение. Без преувеличения можно сказать, что она занята делом национального значения, она — хранитель бесценного наследия древних ингушей. Именно благодаря таким людям и есть надежда, что эта красота, как и уникальная ингушская культура, никогда не исчезнет», — отметила Ася Евлоева.

Выставка «Ингушский орнамент и ковроделие в жизни Райшат Ахильговой» доступна для посещения до 22 апреля текущего года.

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