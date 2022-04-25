В музее ИЗО Ингушетии проходит выставка ко Дню национального костюма

В экспозиции выставки представлены авторские национальные костюмы известных художников-модельеров Зины, Айны и Аси Инаркиевых, а также свадебный наряд в исполнении модельера Танзилы Яндиевой.

«В народной памяти сохранились имена искусных мастеров, которые передавали свое творчество из поколения в поколение. Сегодня ингушские художники-модельеры в своих коллекциях сохраняют красоту, простоту и сдержанность кроя, воссоздают древние орнаменты украшений одежды», — рассказал собеседник.

По его словам, одежда является наиболее ярким и выразительным предметом материальной культуры каждого народа, которую нужно бережно сохранять и популяризовать, и представленная экспозиция национального костюма в музее является тому подтверждением.

«Целью праздника является поддержка инициатив, направленных на сохранение и развитие богатейшего культурного наследия и традиций народов, проживающих в Республике Ингушетия, формирование эстетического вкуса у современной молодежи на основе традиционной национальной культуры, поддержка мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесел, производителей национальных костюмов и аксессуаров», — отметил собеседник.