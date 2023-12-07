В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс по изготовлению браслетов из кожи
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии мастер-кожевенник Акрамат Нагоев провел мастер-класс по изготовлению браслетов из натуральной кожи, рассказал нашей газете представитель учреждения.
Участниками мероприятия стали школьники — обладатели «Пушкинской карты». Мастер показал им разные виды кожи, объяснил основные принципы работы с ней и рассказал, что можно сотворить из этого материала.
Ребята внимательно слушали Нагоева, и у каждого из них получилось сделать свой первый браслет, который станет напоминанием об участии в мастер-классе и о полученном творческом опыте.
«Мастер-классы мы проводим совместно с Ассоциацией ремесленников Ингушетии. Они проходят в рамках федеральной программы «Пушкинская карта» и доступны для всех желающих», — рассказала главный научный сотрудник музея ИЗО Тамуся Акталиева.
Она также пригласила тех мастеров, которые готовы делиться своим творческим опытом с молодежью, стать ведущими мастер-классов.