Мастер-класс

В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс по изготовлению браслетов из кожи

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии мастер-кожевенник Акрамат Нагоев провел мастер-класс по изготовлению браслетов из натуральной кожи, рассказал нашей газете представитель учреждения.

Участниками мероприятия стали школьники — обладатели «Пушкинской карты». Мастер показал им разные виды кожи, объяснил основные принципы работы с ней и рассказал, что можно сотворить из этого материала.

Ребята внимательно слушали Нагоева, и у каждого из них получилось сделать свой первый браслет, который станет напоминанием об участии в мастер-классе и о полученном творческом опыте.

«Мастер-классы мы проводим совместно с Ассоциацией ремесленников Ингушетии. Они проходят в рамках федеральной программы «Пушкинская карта» и доступны для всех желающих», — рассказала главный научный сотрудник музея ИЗО Тамуся Акталиева.

Она также пригласила тех мастеров, которые готовы делиться своим творческим опытом с молодежью, стать ведущими мастер-классов.

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