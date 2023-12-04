Мастер-класс

В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс по мыловарению

0

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялся мастер-класс по мыловарению, сообщил представитель учреждения.

По его словам, член Ассоциации ремесленников республики Ася Ажигова рассказала школьникам и студентам, обладателям «Пушкинской карты», о том, как самостоятельно можно сварить оригинальное душистое мыло.

Мастерица научила ребят, как можно сделать интересный подарок к любому празднику, и показала свои необыкновенные изделия ручной работы.

«Каждый участник по окончании мероприятия унёс с собой сделанное своими руками мыло и много ярких и приятных впечатлений», — добавил наш собеседник.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 19 км бесхозных газовых сетей выявили в горном районе Ингушетии
Житель Ингушетии задержан за хранение сильнодействующих веществ
Росгвардейцы Ингушетии провели уроки мужества в День Неизвестного солдата
За 2023 год в 12 школах Ингушетии обновили спортивную инфраструктуру
Ингушские спортсмены стали призерами чемпионата Москвы по греко-римской борьбе
В следующем году столицей «Кавказских игр» станет Ингушетия
Грузовик с дизельным топливом задержали правоохранители Ингушетии
В селе Экажево Ингушетии отключат газ
Школьники Ингушетии участвуют в конкурсе «Смотри, это Россия»
В Назрани полиция выявила использование фальшивого диплома
Представители Ингушетии приняли участие в мероприятии к 100-летию Минспорта России

Главное

Яндекс.Метрика

 