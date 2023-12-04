В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс по мыловарению

По его словам, член Ассоциации ремесленников республики Ася Ажигова рассказала школьникам и студентам, обладателям «Пушкинской карты», о том, как самостоятельно можно сварить оригинальное душистое мыло.

Мастерица научила ребят, как можно сделать интересный подарок к любому празднику, и показала свои необыкновенные изделия ручной работы.

«Каждый участник по окончании мероприятия унёс с собой сделанное своими руками мыло и много ярких и приятных впечатлений», — добавил наш собеседник.