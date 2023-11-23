В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс Ясмины Кодзоевой по бисероплетению

Как сообщил представитель музея, участники мероприятия с большим интересом слушали мастерицу, учились выбирать подходящие цвета и формы бусинок, а затем сами творили свои уникальные композиции. Каждый из ребят смог воплотить свои фантазии в жизнь.

«По окончании мастер-класса каждый участник ушел с готовыми изделиями, созданными своими руками. Это не только стало отличным подарком для них, но и доказательством того, что все дети обладают художественным талантом и способностью к творчеству», — рассказал собеседник.

По его словам, несмотря на то что музей посещает очень много детей и подростков, каждый раз сотрудники учреждения знакомятся с новыми, удивительно талантливыми и любознательными юными посетителями.

Добавим, что мастер-класс был организован музеем совместно с Ассоциацией ремесленников Ингушетии и стал ярким событием для обладателей «Пушкинской карты».