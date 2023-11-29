В музее ИЗО Ингушетии прошла лекция «Балы и театры пушкинской эпохи»

На большом экране была показана эпоха, подробно отражающая период жизни Александра Сергеевича Пушкина. Лектор рассказала о балах и театрах, столь популярных в то время, сопровождая рассказ музыкальным и изобразительным материалом.

Слушателями стали студенты третьего и четвёртого курсов отделений искусства танца и актерского искусства Государственного колледжа искусств Ингушетии.