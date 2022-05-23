В музее ИЗО Ингушетии пройдет выставка Максудовой «Краски жизни родного Чоха»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетия 26 мая состоится открытие персональной выставки Шуайнат Максудовой «Краски жизни родного Чоха», сообщили в пресс-службе учреждени.

«Рассказать словами о творчестве известной и талантливой художницы из Чоха достаточно сложно, о ней говорят ее картины. Своим трудом, талантом, творческой биографией молодая дагестанская художница давно завоевала право, чтобы говорили не об отдельной ее картине, а о творчестве в целом», — рассказал собеседник.

По его словам, на своей персональной выставке Шуайнат Максудова представит более 20-ти разножанровых живописных картин, созданных в разные периоды жизни.

Начало мероприятия — в 14:30.

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