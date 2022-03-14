В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие выставки Алихана Парова «Живая сила творчества»

В экспозиции выставки представлено 35 произведений художника, созданных в различных жанровых и тематических направлениях.

«В живописи Алихана Парова ярко отражается его богатый жизненный опыт, особенности характера, и тем интереснее для зрителей его творчество. Художнику есть что сказать и чем поделиться», — говорится в сообщении.

Начало мероприятия — в 14:30.