Выставка

В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие выставки Алихана Парова «Живая сила творчества»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 17 марта состоится открытие персональной выставки Алихана Парова «Живая сила творчества», сообщила пресс-служба учреждения.

В экспозиции выставки представлено 35 произведений художника, созданных в различных жанровых и тематических направлениях.

«В живописи Алихана Парова ярко отражается его богатый жизненный опыт, особенности характера, и тем интереснее для зрителей его творчество. Художнику есть что сказать и чем поделиться», — говорится в сообщении.

Начало мероприятия — в 14:30.

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