На выставке будут представлены более пятидесяти живописных картин и предметов декоративно-прикладного искусства разных периодов творческой деятельности супругов Мальсаговых, а также разработанные ими костюмы персонажей известных театральных постановок Ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина.

Мероприятие состоится 23 марта 2022 года, начало — в 14:30. Музей находится по адресу: г. Карабулак, ул. Джабагиева, 139, (тел.: 8 (8734) 44-48-56).