В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие выставки «Любовь и Тархан Мальсаговы — семья театральных художников»
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии в преддверии Международного дня театра состоится открытие выставки живописи и декоративно-прикладного искусства «Любовь и Тархан Мальсаговы — семья театральных художников», сообщила пресс-служба учреждения.
На выставке будут представлены более пятидесяти живописных картин и предметов декоративно-прикладного искусства разных периодов творческой деятельности супругов Мальсаговых, а также разработанные ими костюмы персонажей известных театральных постановок Ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина.
Мероприятие состоится 23 марта 2022 года, начало — в 14:30. Музей находится по адресу: г. Карабулак, ул. Джабагиева, 139, (тел.: 8 (8734) 44-48-56).