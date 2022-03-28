В музее ИЗО Ингушетии состоится выставка «Ингушский орнамент и ковроделие в жизни Райшат Ахильговой»
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 29 марта состоится открытие персональной выставки члена регионального Союза художников, заслуженного деятеля искусств республики Райшат Ахильговой, сообщила пресс-служба учреждения.
На выставке под названием «Ингушский орнамент и ковроделие в жизни Райшат Ахильговой» будет представлено более 20 войлочных ковров-истингов, выполненных в разные годы творческой деятельности, а также архивные фотографии с изображениями ковров с национальными орнаментами.
Начало мероприятия — в 14:30. Музей находится в г. Карабулаке, на улице Джабагиева, 139, телефон для справок — 8 (8734) 44-48-56.