На выставке представлено более пятидесяти живописных картин и предметов декоративно-прикладного искусства разных периодов творческой деятельности супругов Мальсаговых, а также разработанные ими костюмы персонажей известных театральных постановок Ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина.

«В союзе заслуженных деятелей искусств Ингушетии Любови Султановны и Тархана Ахмедовича Мальсаговых уже много лет назад сложились семейные и творческие отношения, которые помогают развиваться, не мешая, а наоборот вдохновляя друг друга. Многие годы они работают в драмтеатре имени Базоркина. Главный художник Тархан Ахмедович и художник-постановщик театра Любовь Султановна вкладывают свой талант в ставшее уже давно любимым дело — театральные декорации и костюмы. Они создают внешний облик спектакля, заведуют созданием декораций, оформлением сцены. Супруги Мальсаговы прекрасно дополняют друг друга, творят во благо общих интересов, вместе оттачивая профессиональное мастерство», — рассказал собеседник.

Помимо своей основной работы супруги Мальсаговы находятся в постоянном творческом поиске. Кисти Тархана принадлежит целый ряд живописных пейзажей, он автор целой галереи портретов просветителей, общественных деятелей ингушского народа. Любовь расписывает предметы тонкими геометрическими и растительными орнаментами, особенно привлекательны для взора любителей красоты подносы на флористическую тему. Ещё одно ее увлечение — это коврики-панно на мешковине.

Как отметила куратор выставки, заместитель директора музея Ася Евлоева, за долгие годы работы в Ингушском драмтеатре имени Базоркина супруги Мальсаговы доказали свой профессионализм в театральном искусстве оформлением спектаклей, созданием уникальных декораций и костюмов, афиш, тем самым став неотъемлемой частью продвижения театра в театральном мире республики и за её пределами.

«Молодыми художниками они вступили в молодую республику, с большим рвением и энтузиазмом начали строить молодое искусство Ингушетии и отдавать все свои знания и идеи», — рассказала Евлоева.

Поддержать своих коллег на выставке пришли в полном составе коллективы драмтеатра и муниципального Дворца культуры г. Назрани, где располагается коллектив.

Первым поздравил супругов Мальсаговых с открытием выставки директор театра Иса Чахкиев: «У каждого человека есть свой определенный дар от Всевышнего, будь то дар писать картины, книги или музыку, или иной дар. Сегодня мы являемся свидетелями того, что супруги Мальсаговы обладают даром в полной мере. Какой бы сложной ни была их профессия, мы видим, что они настоящие профессионалы своего ремесла. Художники Ингушетии — это люди высокой культуры, но так любить свою профессию среди художников могут только Любовь и Тархан. Поздравляю вас с открытием вашей выставки, новых вам успехов, счастья и благополучия!»

Главный режиссер драмтеатра Мурат Галаев в своём выступлении отметил, что Любовь и Тархан внесли в деятельность театра неоценимую лепту, признанную не только в Ингушетии, но и далеко за ее пределами.

Народный артист Ингушетии Руслан Зангиев рассказал о своей тесной дружбе с виновниками торжества. Он отметил, что супруги Мальсаговы на протяжении многих лет все свое время посвящают культуре и творчеству, поздравил их со знаменательным событием и пожелал им долгих лет жизни и новых открытий.

Не остались в стороне и коллеги по изобразительному искусству. Народный художник республики Хож-Ахмед Имагожев в своем выступлении отметил: «Не скрою, я удивлен представленной экспозицией, мне приятно находиться в зале, наполненном высочайшим и разноплановым искусством».

Многочисленные выступающие поздравили супругов Мальсаговых с открытием выставки, пожелали им и дальше творить на радость всем.

В заключение торжественной части заместитель директора музея Ася Евлоева вручила Любови и Тархану Мальсаговым дипломы за проведение выставки.

Выставка «Любовь и Тархан Мальсаговы — семья театральных художников» продлится до 26 марта.