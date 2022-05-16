В музее ИЗО подвели итоги конкурса детского рисунка «Моя Ингушетия»

Экспертное жюри под председательством члена Союза художников Ингушетии Алихана Майриева рассмотрело 153 заявки, которые поступили в музей с 15 февраля по 15 апреля. Оценки выставлялись по пятибалльной шкале по следующим показателям: соответствие тематике конкурса; смысловая и композиционная целостность работы; оригинальность идеи и техники исполнения; художественное мастерство; степень воздействия произведения на чувства зрителя.

Куратор конкурса, главный научный сотрудник музея Тамуся Акталиева отметила, что такое количество конкурсантов — отличный показатель того, что наша молодежь развивает в себе творческие способности посредством изобразительного искусства, которое музей так рьяно пропагандирует.

«Все работы яркие и интересные, дети постарались передать свою любовь к родному краю. Поэтому жюри было непросто определиться с победителями», — рассказала она.

«В каждой представленной на конкурс работе юные художники показали историю, традиции и культурные ценности нашего народа. Это важно, что в наших детях столько энергии и желания творить. Приятно стать частью такого замечательного проекта. Хочу отметить, что музей ИЗО уделяет много внимания поддержке молодых дарований и развитию творческих способностей детей и юношества», — рассказал Алихан Майриев.

По его словам, имена победителей будут объявлены 2 июня на итоговой выставке конкурса. Сотрудники музея готовят праздник для всех участников конкурса и гостей, которые придут в этот день на торжественное мероприятие.