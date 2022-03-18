В музее изобразительных искусств Ингушетии состоялось открытие персональной выставки Алихана Парова

Как отметила куратор выставки, главный научный сотрудник музея Лейла Алмазова, Алихан Паров не является профессиональным художником. Он окончил физико-математический факультет ЧИГУ, трудился школьным учителем, директором школы, инспектором Сунженского районо. Затем работал в органах государственной власти республики: был заведующим орготделом Сунженского райсовета, управделами Совета министров Республики Ингушетия, первым заместителем главы администрации Сунженского района, заместителем председателя правительства Ингушетии и министром культуры республики. Избирался в депутаты Народного собрания Ингушетии, работал заместителем начальника главного управления МЧС России по республике.

Однако, по словам Алмазовой, его кисти принадлежит целая коллекция замечательных живописных полотен. Отсутствие специального художественного образования он компенсировал самостоятельным изучением азов изобразительного искусства, постижением живописного творчества по онлайн-урокам и мастер-классам в интернете, обращением за советами к профессиональным художникам.

«Не будучи знакомым с законами изобразительного языка, Алихан Хаджибикарович творит, чтобы выразить на полотне свои душевные переживания, переполняющие его эмоции. В живописи ярко выражен его богатый жизненный опыт и особенности характера. И чем полнокровнее и насыщенней жизненный путь, пройденный им, тем интереснее для зрителей его творчество. Художнику есть что сказать и чем поделиться», — отметила куратор выставки.

Поддержать Парова на первой персональной выставке собрались многочисленные друзья и родственники виновника торжества. Среди гостей мероприятия присутствовали депутаты Народного собрания, ученые, деятели культуры, студенты, художники, друзья из соседних регионов и многие другие.

С приветственным словом к гостям обратилась директор музея Любовь Тумгоева.

«Мы рады приветствовать вас на открытии первой персональной выставки Алихана Парова. Для нас особенно ценно, когда человек уже в зрелом возрасте открывает в себе новый талант и начинает его развивать, доводя до совершенства, как это делает Алихан Хаджибикарович. Писать свои работы он начал совсем недавно, но за короткий промежуток времени добился впечатляющих результатов, и сегодняшняя выставка из 35 произведений, созданных в различных жанровых и тематических направлениях, тому подтверждение. Все эти работы мы представили в каталоге, специально подготовленном к открытию его первой персональной выставки», — сказала директор музея.

Далее на мероприятии выступила заместитель председателя парламента Аза Евлоева: «Каждый человек, пройдя определенные этапы, приходит к тому, что начинает все свое время посвящать себе и своему внутреннему миру. Ваша выставка показывает, как он прекрасен и ярок». Аза Евлоева вручила Алихану Парову почетную грамоту от председателя Народного собрания РИ Магомета Тумгоева за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в изобразительное искусство.

Также на мероприятии выступил поэт и публицист, политолог, член Союза писателей РФ и Союза журналистов РФ Якуб Патиев, который первым делом вспомнил историю своей многолетней дружбы с виновником торжества. «Уже который год я наблюдаю за многогранностью Алихана Парова, который как выдающийся преподаватель физики и грамотный управленец совмещает в себе талант писателя и прозаика, и, как мы видим по выставке, художественное творчество».

Напомним, в 2005 году Алихан Паров выпустил книгу «Веселые рассказы».

Заместитель министра культуры Хаджибикар Мальсагов, вручая приветственный адрес от главы ведомства Залины Льяновой, сказал: «Очень отрадно, что сегодня благодаря сотрудникам музея и, конечно, самому Алихану мы можем лицезреть его яркие и душевные произведения. Я желаю вам успехов во всех начинаниях!»

Много тёплых слов в адрес Алихана Парова и его творчества прозвучало и от коллег-художников. В своих выступлениях народные художники Ингушетии Башир Даурбеков и Муса Мартазанов говорили о несомненном таланте художника, который так ярко проявил Паров в своих произведениях.

В заключение мероприятия выступил и сам виновник торжества, который поблагодарил гостей за теплые слова в свой адрес, а коллектив музея за помощь в организации мероприятия.

Главную свою задачу художник видит в отражении красоты и неповторимости окружающего мира, пусть не всегда гармоничного и умиротворенного, но единственного, дарованного нам Всевышним. Алихан Паров признается, что за занятиями живописью порой не чувствует усталости, ведь время летит незаметно, когда увлечён по-настоящему. И, возможно, успех его творчества заключается в том, что откровенное удовольствие, с каким он относится к любимому делу, находит отражение в его полотнах.

Познакомиться с произведениями Алихана Парова на его персональной выставке «Живая сила творчества» можно до 30 марта 2022 года в музее ИЗО Ингушетии.