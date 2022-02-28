В музее изобразительных искусств Ингушетии стартовал проект «Культура для школьников»

«Самая главная задача, которая стоит перед музеями, — привитие эстетического и художественного вкуса детям с самого раннего возраста. К сожалению, сейчас, как в бытность Советского Союза, детей не привозят организованно и регулярно в музеи, — рассказала директор музея Любовь Тумгоева. — На протяжении многих лет мы неоднократно обращали внимание на эту проблему. У нас проходят очень интересные мероприятия, в том числе ориентированные на детей и подростков, и для нас важно популяризировать изобразительное искусство среди молодежи, рассказывать им о творчестве художников, привить им художественный вкус. Надеемся, что благодаря программе «Культура для школьников» посещение музеев и других культурных учреждений войдёт в привычку».

По ее словам, региональное министерство культуры успешно реализует в республике проект «Культура для школьников». Школьники Ингушетии стали более активно посещать музей изобразительных искусств, который за последнюю неделю познакомил со своими выставками сотни учащихся школ Магаса, Назрани, Сунжи, сельских поселений Троицкое и Нестеровское. Для всех гостей сотрудники музея организуют обзорные экскурсии и соответствующие лекции.

Также в скором времени юных любителей изобразительного искусства ждут детско-юношеские выставки и мастер-классы от известных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Напомним, межведомственный культурно-образовательный проект «Культура для школьников» был разработан Минкультуры России в 2020 году. Задача данной программы — познакомить детей и подростков с богатейшей культурой нашей страны и повысить качество получаемых знаний в учебных заведениях.