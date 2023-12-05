В музее краеведения Ингушетии прошла акция «Славные Герои Отечества»

По словам собеседника издания, были представлены фотографии, газетные статьи и книги, посвященные воинам-героям, их награды и мундиры. В рамках акции выступили военнослужащие 503-го полка, студенты Назрановского политехнического колледжа, ученики центра детско-юношеского туризма и краеведения, а также учащиеся колледжа сервиса и быта.

«Республика по праву может гордиться своими знаменитыми сынами, удостоенными таких наград как Полный кавалер ордена Георгиевского креста и золотого Георгиевского оружия, немало среди наших земляков Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации — все они являются достойными примерами мужества и патриотизма для представителей молодого поколения. Дабы увековечить их память и устраивалось сегодняшнее мероприятие», — подчеркнул он.

Напомним, что День героев Отечества отмечается ежегодно 9 декабря. Учрежден он был 2007 по предложению депутатов Государственной Думы России.