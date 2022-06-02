В Национальной библиотеке Ингушетии отпраздновали День защиты детей

Мероприятие началось с экскурсии по библиотеке, в ходе которой юные читатели побывали в основных хранилищах фондов, что стало для них путешествием в увлекательный и таинственный книжный мир.

В читальном зале работала открытая в канун праздника книжно-иллюстративная выставка «Детство с книгой», с которой ребят познакомила Лиза Шадиева. Мероприятие продолжила познавательную викторина по произведениям русских авторов, которую провела Лидия Баркинхоева.

В завершение для детей был организован показ мультфильма «Каштанка» по мотивам рассказа А. П. Чехова. Показ был приурочен к юбилейной книжной дате — 135-летию со дня выхода в свет этого знаменитого чеховского произведения.