Выставка

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «Долгожданная Победа»

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В Национальной библиотеке Ингушетии в преддверии 9 Мая открылась книжная иллюстративная выставка «Долгожданная Победа», сообщила пресс-служба учреждения.

Выставка представляет большое количество разноплановых изданий научной, справочной, публицистической, художественной литературы, всесторонне раскрывающих тему Великой Отечественной войны, участия в ней сынов ингушского народа вместе с представителями разных народов бывшего СССР.

Труды российских и зарубежных авторов раскрывают страницы истории Второй мировой войны, повествуя о наиболее значительных военных операциях, о военачальниках и солдатах, а также о многом другом, связанном с ВОВ.

Посетители могут ознакомиться с «Книгой Памяти», в которую вошли имена уроженцев Ингушетии, погибших на фронтах ВОВ, с изданиями, посвященными городу воинской славы Малгобеку. Также на выставке представлены книги «Ингушетия в Великой Отечественной войне», «Вклад репрессированных народов СССР в победу в Великой Отечественной войне 1945 года», «Уроженцы Ингушетии в Великой Отечественной войне».

Многие экспозиции посвящены знаковым эпизодам, таким как битва за Москву, Сталинградская и Курская битвы и захват Берлина, а также судьбам отдельных солдат и тыловиков, которые внесли вклад в Победу.

«Читайте книги о Великой Отечественной войне, знайте, какой ценой досталась долгожданная Победа в ней!» — призвали библиотекари.

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