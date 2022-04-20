В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «Экстремизму скажем «нет»

Оформленная в читальном зале выставка поможет посетителям узнать о том, что такое экстремизм, терроризм, каковы его цели, и о правилах поведения в условиях террора.

На выставке представлены различные нормативно-правовые материалы из фондов библиотеки, а также памятки, листовки, книжные закладки, выпущенные силами центра правовой информации НБРИ. Среди них «Рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта», «Молодёжь против террора», «Безопасность при химическом и биологическом терроризме», «STOP-ТЕРРОР: понимай и противодействуй», «Как вести себя во время теракта», «Уголовная и административная ответственность за проявления терроризма», «Ответственность за проявления экстремизма», «Мы против экстремизма».

«В последнее время проблема терроризма, экстремизма превратилась в одну из глобальных. Задача всего мирового общества — объединить общие усилия для борьбы с этой опасностью. Необходимо всем вместе, сообща воспитывать чувства патриотизма, единства у подрастающего поколения и молодежи», — рассказали организаторы выставки.

По их словам, разъяснять с помощью специальной литературы особенности поведения и взаимодействия людей — это одна из основных задач библиотеки в наше непростое время. Дети, подростки, молодёжная среда требуют к себе особого отношения и внимания. Для их достойного будущего, полноценного духовного и интеллектуального развития должны учитываться все нюансы в борьбе с терроризмом. И библиотека принимает активное участие в профилактике экстремизма, в формировании национального сознания и гуманных чувств у подрастающего поколения.