В Национальной библиотеке Ингушетии проходит Всероссийская неделя детской книги

Мероприятие проводится ежегодно в целях продвижения детской книги и чтения. В этом году Неделя детской книги посвящена жизни и творчеству выдающегося детского писателя и переводчика Корнея Ивановича Чуковского и приурочена к 140-летию со дня его рождения.

В течение недели для школьников пройдет комплекс мероприятий, организатором которых выступили отдел обслуживания читателей и хранения литературы и центр обслуживания детей и юношества. Ведущая — заведующая отделом Елизавета Шадиева.

Первыми на книжный праздник пришли учащиеся 4-го класса сунженской школы № 1 вместе со своим преподавателем, почетным работником образования РФ Антониной Петровной Хасиевой.

Книжный праздник начался со встречи юных читателей с одним из лучших ингушских авторов, пишущих для детей на родном языке, преподавателем колледжа сервиса и быта Маккой Наурузовой, известным и признанным в республике литератором и педагогом, руководителем проекта «Г1алат» и детской литературной площадки «Боамби».

Дети читали вслух красочно иллюстрированные сборники ее произведений «Боамби», «Лилинг», «Чайтонг Моажи». Выбирая понравившиеся стихотворения, они, по предложению автора, состязались в лучшем чтении на ингушском языке. Наурузова обращала внимание детей на иногда возникающие при чтении неточности (с ударениями или произношением), разъясняла некоторые незнакомые им слова.

Также писательница предложила ребятам воодушевляющую на творчество игру — задача была в том, чтобы придумать продолжение озвученной ею строки. Для многих участников это были их первые попытки создать стихотворные строки, и, надо сказать, процесс этот был для них интересным и увлекательным.

Далее в рамках мероприятия прошел показ мультфильма по мотивам произведения Чуковского «Мойдодыр», который дети посмотрели с удовольствием, смеясь над по-доброму рассказанной историей о мальчишке-грязнуле. Затем ведущая Лиза Шадиева провела викторину по произведениям Корнея Чуковского. Также детям представили электронную презентацию «Сказание о сказочнике», посвященную 140-летию К. И. Чуковского.

Завершающим этапом мероприятия стал обзор книжной выставки «Неделя детской книги», проведенный ведущей для юных читателей. На выставке они смогли познакомиться с творчеством ингушских, русских, зарубежных авторов детских произведений в красочно иллюстрированных изданиях.