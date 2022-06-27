Выставка

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка ко Дню молодежи России

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В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжно-иллюстративная выставка «Шагает по планете молодежь», посвященная Дню молодёжи России, отмечаемому в нашей стране ежегодно 27 июня.

Как сообщила пресс-служба учреждения, на выставке представлены книги молодых ингушских писателей, среди которых «Лилинг» М. Наурузовой, «Ткъаькхойтта» М. Сапралиева, «Безаме г1айре» И. Татриева, «Коа т1ара хьайбаши оалхазараши» И. Матиева, получившие положительный отклик читателей.

На выставке также представлена периодическая печать: журнал «Наши лица: от чистого истока» — выпуск, рассказывающий об ингушской молодежи, которая достигла успеха в культуре, медицине, образовании, спорте и политике; молодежный журнал «Young Republic», выпущенный Национальной библиотекой Ингушетии, в котором представлены статьи молодых авторов, каждый из которых повествует о своем видении настоящего и будущего нашей республики.

«Мы поздравляем молодежь Ингушетии с праздником и приглашаем всех желающих посетить выставку», — говорят библиотекари.

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