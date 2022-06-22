Память

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка ко Дню памяти и скорби

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В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка «Тот самый длинный день в году», посвященная началу Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба учреждения.

"22 июня 1941 года — самая печальная дата в истории нашей страны. В этот день фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей. Более 27 миллионов советских людей отдали свои жизни за Победу. Более 8,5 миллиона похоронок пришли с фронта. Эта война — одна из самых героических и трагических страниц нашей истории.

Представленные на выставке книги, статьи и документы рассказывают о событиях трагического 1941 года. Это историко-документальная, справочная литература, художественные произведения о начале войны и подвигах русских солдат.

Выставка продлится до 26 июня.

Также здесь открыта книжно-иллюстративная выставка ко Дню памяти, учрежденному в Республике Ингушетия в память о правоохранителях, погибших в ночь с 21 на 22 июня 2004 г.

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