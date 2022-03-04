В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка, посвященная 30-летию республики

На выставке «Республике Ингушетия — 30 лет!» представлены материалы, рассказывающие об истории Ингушетии с древнейших времен до наших дней, о сложном пути становления и возрождения государственности ингушского народа, о сегодняшнем дне республики.

«В этом году Ингушетия отмечает 30 лет со дня образования республики в составе Российской Федерации и возрождения государственности ингушского народа. Юбилейный год для нашей республики — это еще один исторический рубеж, который наш народ смог пройти с достоинством и яркими достижениями. Все, кто интересуется историей и культурой Ингушетии, подробностями становления и возрождения ее государственности, создания самой молодой республики в Российской Федерации, найдут на выставке нужные им сведения», — рассказали в библиотеке.