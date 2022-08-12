В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка «Юбиляры августа»

Открывают выставку издания об известном общественно-политическом деятеле, лингвисте, этнографе, собирателе фольклора Магомеде Джабагиеве. О его жизненном пути можно прочитать в книгах «Ингушетия и ингуши» (2001), «Возвращение к истокам» (2000), «Знаменитые ингуши» (2003), а также в биографических статьях республиканской периодической печати.

Экспозицию продолжают труды Ибрагима Дахкильгова, долгое время возглавлявшего Научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени Ч. Ахриева, ученого-фольклориста, литературоведа и историка, составителя нескольких сборников ингушского фольклора, избранных произведений ингушских писателей, учебников и хрестоматий, автора большого количества монографических исследований, многие из которых представлены в фондах Национальной библиотеки.

Также на выставке представлены произведения Султана Шадиева — писателя, журналиста, переводчика, педагога и автора учебников по родному языку, автора множества книг, сборников и рассказов для детей и взрослых.

Помимо произведений самих авторов, на выставке представлены и биографические сведения, опубликованные в различных источниках, материалы периодической печати, а также биобиблиографические указатели, выпущенные Национальной библиотекой.

Выставка будет работать до конца августа.