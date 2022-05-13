В Национальной библиотеке Ингушетии прошел III этап регионального конкурса «Этнос»

Инициатор реализации проекта «Этнос» — Комитет по делам молодежи республики. Мероприятие проходит в рамках Года культурного наследия народов России и 30-летия Республики Ингушетия, в целях приобщения подростков и молодежи к культурному, историческому и национальному наследию ингушского народа. Проект реализуется при поддержке Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева и Фонда поддержки межнационального единства. Помощь в организации и проведении фестиваля-конкурса оказывают студенты четвертого курса исторического факультета Ингушского государственного университета.

По словам организаторов мероприятия, предыдущие этапы проходили в центральной библиотеке Назрановского района и во второй школе Малгобека. В третьем этапе приняли участие четыре команды учащихся 7-11 классов — сунженских школ № 4 и № 1, школы № 4 сельского поселения Троицкое и карабулакской гимназии № 1.

Конкурс состоял из трех раундов игры «Брейн-ринг» и трех отдельных конкурсов. Участники интеллектуального состязания отвечали на вопросы по темам «Ингушский язык», «Ингушское башенное зодчество и история Ингушетии», «Обычаи и традиции», «Национальный костюм», «Ингушская кухня и застольный этикет». Команды соревновались также в лучшем исполнении ингушского национального танца.

После подведения итогов места определились следующим образом: первое место заняла команда школы № 4 г. Сунжа; на втором месте — школа № 1 г. Сунжа; третье место у гимназии г. Карабулака, на четвертом месте — школа № 4 с. п. Троицкое. Все команды получили грамоты и приз в виде поездки на ледовую арену и в кафе.

Присутствовавший на мероприятии председатель Комитета по делам молодежи Адам Мальсагов поблагодарил участников и сообщил, что следующий этап пройдет в Джейрахском районе. По его завершении команды-победители примут участие в финальной встрече республиканского состязания. Адам Мальсагов выразил благодарность Национальной библиотеке и ее руководству за содействие в реализации проекта, а также всем, кто помогал в организации мероприятия.