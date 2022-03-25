Мастер-класс

В Национальной библиотеке Ингушетии прошел мастер-класс Багаудина Сагова по художественной лепке из глины

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В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках федерального проекта «Гений места» состоялся первый мастер-класс по художественной лепке из глины, который провел для школьников народный художник республики, руководитель Студии искусств г. Сунжи Багаудин Сагов, сообщила пресс-служба учреждения.

Учиться у мастера азам скульптурной техники пришли учащиеся 6-7 классов сунженской школы № 5 в сопровождении школьного организатора Хулимат Клематовой, а также ученицы Сагова из Студии искусств.

Багаудин Шарпудинович рассказал о скульптуре, как виде искусства, пояснил, что является главным в овладении техникой художественной лепки, какими должны быть первые шаги начинающих. Для первого занятия в «Кхоллама пхьоале» («Мастерской творчества») он выбрал глину-сырец, которую добывает сам в предпочтительном для этого месте нашей республики, а затем подготавливает, делая ее пригодным и податливым в руках материалом.

И вот из бесформенных заготовок глины в руках юных скульпторов стали появляться фигурки животных, людей, выросли древние башни, поплыли ладьи. Дети увлеченно работали, а мастер терпеливо объяснял секреты техники малой скульптуры. В конце занятия все забрали свои изделия на доработку, а также получили домашнее задание от мастера.

Серия художественных мастер-классов будет продолжена как в скульптуре, так и в других видах изобразительного искусства.

Комментарии 1

Алисхан 25 марта, 2022 - 15:09
Интересна карта Марса. На ней Атлантида,где ей положено ,а вот Испания в северной Америке. Так раскололась Гондвана,первичный материк. Остальная суша как и на Земле. Плохо то,что марс затеял войну с фаэтоном и разрушил её. Это были низкорослые люди,которых на востоке на базар не выпускали. Они и на земле затеивали раздоры и войну. Так было всегда. Питими нах их называли.. Война в небесах упомянута и в Библии. Но тогда и союзы были между планетами и даже Сириус и созвездие близнецов Толи мы сейчас для них оглупевшие толи ещё что..... В ингушском языке осталось все прошлое.

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