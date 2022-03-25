В Национальной библиотеке Ингушетии прошел мастер-класс Багаудина Сагова по художественной лепке из глины

Учиться у мастера азам скульптурной техники пришли учащиеся 6-7 классов сунженской школы № 5 в сопровождении школьного организатора Хулимат Клематовой, а также ученицы Сагова из Студии искусств.

Багаудин Шарпудинович рассказал о скульптуре, как виде искусства, пояснил, что является главным в овладении техникой художественной лепки, какими должны быть первые шаги начинающих. Для первого занятия в «Кхоллама пхьоале» («Мастерской творчества») он выбрал глину-сырец, которую добывает сам в предпочтительном для этого месте нашей республики, а затем подготавливает, делая ее пригодным и податливым в руках материалом.

И вот из бесформенных заготовок глины в руках юных скульпторов стали появляться фигурки животных, людей, выросли древние башни, поплыли ладьи. Дети увлеченно работали, а мастер терпеливо объяснял секреты техники малой скульптуры. В конце занятия все забрали свои изделия на доработку, а также получили домашнее задание от мастера.

Серия художественных мастер-классов будет продолжена как в скульптуре, так и в других видах изобразительного искусства.