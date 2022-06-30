В Национальной библиотеке Ингушетии прошел правовой час антинаркотической направленности

В мероприятии приняли участие представитель Пограничного управления ФСБ России по республике Алексей Макаров, врач-нарколог Сунженской центральной районной больницы Изабелла Таршхоева, старший помощник прокурора Сунженского района Анна Михайленко, представители органов власти и общественных организаций Сунженского района.

Представитель Погрануправления рассказал, что пограничники совместно с правоохранителями регулярно выявляют и уничтожают дикорастущую коноплю в Джейрахском районе в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак». В республике, по его словам, функционируют 5 отрядов «Юные друзья пограничников» численностью более 80 человек. Управление провело 63 мероприятия со школьниками.

Нарколог Изабелла Таршхоева проинформировала участников о признаках, по которым можно выявить, принимает ли человек наркотические средства, и о последствиях их приема, способах борьбы и методах лечения. Дала общую информацию по проблеме наркомании и борьбе с нею с помощью медицины то по Сунженскому району и ответила на многочисленные вопросы участников правового часа.

Старший помощник прокурора Анна Михайленко, являясь представителем обвинением в судах, разъяснила о последствиях нарушения законодательства Российской Федерации, мерах правового наказания и сроках заключения за те или иные совершённые деяния в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также рассказала о своей практике и ответила на вопросы участников мероприятия.